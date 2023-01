Citofoni e auto imbrattati con la vernice spray

Amara sorpresa per i legnanesi residenti nella zona di via Pirovano.

Citofoni e auto presi di mira dai vandali della bomboletta spray

Oggi, venerdì 27 gennaio 2023, molti di loro hanno infatti trovati i citofoni delle proprie case imbrattati o le carrozzerie delle proprie auto in sosta nella via imbrattati da vernice spray rossa. Il raid vandalico è stato messo a segno presumibilmente nella notte. I teppisti si sono accaniti sui citofoni, coprendo di vernice le telecamere, e hanno tracciato il codice "L325" su alcune auto. Non sono mancate anche scritte sui muri delle case: in un caso hanno vergato la parola "Mazzafame". Evidentemente non soddisfatti dei danni provocati con la vernice, i vandali hanno anche spaccato i finestrini di una vettura parcheggiata.

Nessuno si è accorto del raid: la brutta sorpresa stamattina

Gli abitanti del quartiere non si sono accorti di nulla, fino a stamattina quando sono usciti di casa per andare a lavoro. Alle vittime non è restato altro da fare che rivolgersi alle forze dell'ordine per sporgere denuncia contro ignoti.