Rho

Il tratto interessato sarà quello compreso tra largo Mazzini e via Dante

Chiusa via Castelli Fiorenza per lavori da venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 9, sino a fine lavori. Il cantiere servirà per posizionare un'antenna telefonica.

Chiusa via Castelli Fiorenza per lavori

L'Amministrazione ricorda come questo cantiere sia necessario per consentire l’installazione di un’antenna telefonica sul tetto dell’edificio di largo Mazzini angolo Castelli Fiorenza. La via rimarrà chiusa al traffico da venerdì 8 ottobre 2021 dalle ore 09:00, a fine lavori è in programma lo stazionamento sulla via di un’autogru di grandi dimensioni in corrispondenza del civico n. 1 di via Castelli Fiorenza.

Viabilità

Questa occupazione comporterà la chiusura al transito veicolare di via Castelli Fiorenza nel tratto compreso tra largo Mazzini e via Dante e la modifica della viabilità. Di seguito trovate le informazioni necessarie per garantire l’ingresso e l’uscita dalle proprie residenze e la mappa dei percorsi alternativi.

Via Castelli Fiorenza

• Istituzione divieto di sosta su ambo i lati, da largo Mazzini a via Dante

• Istituzione strada a fondo cieco a doppio senso di marcia in entrata da via Dante

Largo Mazzini

• Istituzione divieto di accesso in via Castelli Fiorenza

• Istituzione deviazione transito veicolare in via Tibaldi per i non autorizzati Ztl

Completamento della nuova piazza del teatro

Iniziati nel settembre 2020, tra poche settimane termineranno i lavori per la nuova piazza del teatro. A inizio mese l'Amministrazione comunale rhodense, guidata dal primo cittadino Pietro Romano, ha deliberato di intitolare la piazza al cantautore Enzo Jannacci. Una cosa quest’ultima che spetterà al nuovo sindaco di Rho che gli elettori eleggeranno oggi, 4 ottobre o eventualmente con il ballottaggio in programma il prossimo 17 di ottobre.