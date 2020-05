Dopo il ponte di Mazzo, dopo la rotonda di via Pace ora anche via Castelli Fiorenza

Chiusa via Castelli Fiorenza per lavori

L’Amministrazione Comunale chiude il tratto di via Castelli Fiorenza da via Dante a via San Giorgio, da oggi, martedì 12 maggio, per consentire i lavori alla rete del teleriscaldamento. Via San Giorgio sarà percorribile sempre a senso unico, ma con accesso da via Statuto. Sono previsti lavori nell’incrocio via Castelli Fiorenza / via San Giorgio che comporteranno il doppio senso in via Castelli Fiorenza e Via San Giorgio in data, che sarà comunicata successivamente.

