La nuova piazza del teatro sarà intitolata a Enzo Jannacci

La decisione a Rho

Cantautore, cabarettista, pianista, compositore, attore, sceneggiatore e medico italiano, Enzo Jannacci è stato tra i maggiori protagonisti della scena musicale italiana del dopoguerra

L'ultima delibera firmata dal sindaco di Rho Pietro Romano prima della fine del suo mandato.

Il Cantore dei Poveri Cristi

Intitolare la piazza del teatro a Enzo Jannacci. Questa l’ultima delibera, firmata dal sindaco di Rho Pietro Romano. Cantautore, cabarettista, pianista, compositore, attore, sceneggiatore e medico italiano, Enzo Jannacci è stato tra i maggiori protagonisti della scena musicale italiana del dopoguerra. «Nessuno più di lui ha dato voce ai poveri e alle persone senza fissa dimora tanto da meritarsi l’appellativo di “Cantore dei poveri cristi” - si legge nella delibera approvata dal sindaco e dalla giunta - Una delle sue canzoni più famose (El purtava i scarp del tennis) ha dato il nome al giornale edito dalla Caritas, un mensile scritto e diffuso dalle persone senza fissa dimora»

Scomparso il 29 marzo del 2013

Enzo Jannacci è scomparso il 29 marzo del 2013 e nonostante non siano ancora passati 10 anni dalla sua morte (tempo necessario per intitolare una via o una piazza a una pesona n.d.r) la giunta rhodense chiede che possa essersi intitolata la nuova piazza tra via Dante e via Castelli Fiorenza dove in passato sorgeva la mensa dei poveri della Caritas e soprattutto a pochi passi dal nuovo teatro Roberto De Silva.

Una volta finiti i lavori per la piazza sarà organizzato un evento per l'intitolazione

«L’intenzione dell’amministrazione comunale - si legge nella delibera numero 338 è sempre stata quella di intitolare la piazza ad una persona la cui attività artistica sia coerente non solo con il nuovo teatro inteso come spazio culturale ma anche evocativa del luogo dove sorge la piazza». E’ da questa considerazione che è nata la proposta di intitolare la piazza a Enzo Janacci.

La giunta guidata dal sindaco Pietro Romano ha anche stabilito di aggiornare i nomi delle vie e delle piazze della città inserendo lo spazio dedicato a Jannacci e di organizzare, una volta finiti i lavori per la realizzazione della piazza un evento per l’inaugurazione della piazza. Una cosa quest’ultima che spetterà al nuovo sindaco di Rho che gli elettori eleggeranno domenica e lunedì o eventualmente con il ballottaggio in programma il prossimo 17 di ottobre.