Una chiesa gremita, tutti i posti a sedere occupati e tanti amici, cari e conoscenti in piedi in fondo alla prepositurale di San Vittore a Corbetta. Si è tenuto nella mattinata di oggi, martedì 14 novembre, l’ultimo saluto a Luigi Buccino e Vita di Bono, i due coniugi morti tragicamente domenica 5 novembre.

Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Luigi Buccino e Vita Di Bono

Una cerimonia molto partecipata nella quale la comunità corbettese ha voluto stringersi nel dolore attorno alla famiglia, colpita da una grandissima tragedia. Vita Di Bono ha infatti ucciso nel sonno il marito Luigi e poi si è tolta la vita.

Nel corso dell’omelia, il parroco corbettese don Giuseppe Galbusera si è rivolto con queste parole ai fedeli:

“Carissimi famigliari, siamo qui in tanti oggi perché il peso del vostro dolore è grande. Penso ai figli Sara e Christian. Noi che siamo qui vorremmo abbracciarvi tutti e vorremmo portare con voi questo dolore. Vorremmo piangere con voi. Vorremmo fare come Gesù e portare con voi questa croce. Nessuno vuole che i famigliari siano schiacciati dal dolore, ma accompagnati e noi siamo qui proprio per questo motivo. Ogni morte è un mistero. Non ci sono risposte umane alla morte. Guardiamo il Dio crocifisso che risorge in paradiso. Questa è l’unica cosa che possiamo fare, affidarci a lui per avere speranza pregando per Luigi e Vita affinché vengano accolti in paradiso”.

La vicenda dei due coniugi, aveva colpito molto tutta la città di Corbetta, che mai aveva vissuto una tragedia simile.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

La tragedia fra le mura domestiche

Vita Di Bono, 47 anni, aveva ucciso il marito Luigi Buccino, 57 anni, mentre lui dormiva, per poi togliersi la vita. Il mese scorso i due avevano festeggiato 29 anni di matrimonio. Buccino, origini calabresi, lavorava come muratore. Lei, nata in Liguria, era una casalinga. Entrambi erano ben conosciuti in paese.

I militari sono arrivati attorno alle 15 di domenica nell’abitazione di Vita Di Bono e Luigi Buccino in via Piave allertati dal figlio 24enne della coppia. Il giovane infatti, allarmato dal fatto che i genitori non rispondevano al telefono e nemmeno lo richiamavano, ha deciso di andare a casa a controllare se tutto fosse in regola. Purtroppo, però, appena entrato dentro l’abitazione ha fatto la tremenda scoperta, trovando i corpi esanimi dei propri genitori con evidenti ferite da taglio.