Operai sulla gru minacciano di buttarsi: non ricevono lo stipendio da due mesi

Drammatica protesta a Legnano da parte di due operai di un cantiere edile di via Girardi, che lamentano di non aver ricevuto lo stipendio per due mesi e minacciano di buttarsi da una gru.

I due uomini sono saliti sul macchinario nella mattinata di oggi, e si trovano tuttora a trenta metri d'altezza. Sul posto Polizia di Stato, Polizia Locale, Vigili del fuoco, sindacati e un'ambulanza della Croce rossa di Legnano. Una protesta drammatica per i due uomini che non ricevono lo stipendio da un paio di mesi e che si trovano ancora in pericolo di vita.

Presenti colleghi e forze dell'ordine che stanno cercando di far desistere i due uomini e farli scendere per discutere con calma degli arretrati.