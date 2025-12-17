Cerca di sfondare la porta dell’ex compagna e aggredisce un Carabiniere: arrestato a Cuggiono.

Cerca di sfondare la porta dell’ex compagna e aggredisce un Carabiniere

Una domenica ad alta tensione. E’ quella che si è vissuta il 14 dicembre 2025 a Cuggiono. E’ qui che un 43enne ha perso il controllo, causando diversi disagi e apprensione. L’uomo, senza fissa dimora, già residente in paese (dove vive in un camper dopo essere stato allontanato dalla donna con cui aveva vissuto) era ubriaco ed è stato visto fuori dall’abitazione della donna dove ha cercato di sfondare la porta, prendendola a calci e gridando contro la donna stessa.

Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, ne ha aggredito uno.

L’arresto

Dopo essere stato bloccato, il 43enne è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.