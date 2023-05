Caso mensa: scagionati succhi, pasta e kiwi

Succhi d’arancia, pasti e kiwi serviti nelle scuole di Legnano sono risultati "conformi".

Caso mensa: l'esito dei controlli effettuati dall'Ats dopo i malesseri degli alunni

Scagionati quindi i tre alimenti sui quali si era focalizzata l'attenzione dopo gli episodi di malessere lamentati da diversi alunni in due distinti episodi avvenuti all'inizio del mese. A comunicarlo attraverso un comunicato diffuso nella mattinata di oggi, venerdì 26 maggio, è Palazzo Malinverni:

"Sono pervenuti agli uffici comunali gli esiti delle analisi condotte a seguito di alcuni episodi di malessere accusati dagli alunni nelle mense scolastiche il 4 maggio e sui kiwi per cui alcuni allievi della scuola Mazzini hanno manifestato reazioni allergiche il 9 maggio, episodi per cui l’Amministrazione comunale aveva chiesto immediatamente l’attivazione delle procedure di verifica e controllo.

Per gli episodi del 4 maggio l’alimento sospettato di aver procurato malessere ad alcuni utenti delle scuole primarie era il succo d’arancia biologico. Due sono state le analisi effettuate:

• da parte del servizio di controllo dell’Amministrazione - l’esito per la ricerca dei contaminanti relativi a salmonella, listeria, escherichia coli ha riscontrato che i valori sono regolari;

• da parte di Ats Milano - il controllo è stato fatto su tutto il pasto (quindi anche sul succo d’arancia). Il campione del pasto è risultato conforme.

Ats Milano ha, inoltre, effettuato un controllo complessivo sul centro di cottura il giorno 5 maggio. Il controllo 'non ha evidenziato non conformità con ricadute dirette sulla sicurezza alimentare', ossia ha stabilito che il Centro di cottura è gestito nel rispetto delle norme. Anche i rapporti di prova sui pasti serviti nelle giornate del 3 e del 4 maggio sono risultati regolari, il che significa che i pasti, succo d’arancia compreso, erano conformi.

Ats, nei suoi laboratori, ha analizzato diversi campioni di kiwi compresi nel lotto dei frutti serviti in mensa alle Mazzini riscontrando, anche in questo caso, la conformità del prodotto".

"Metteremo a disposizione sul sito comunale gli esiti di tutte le analisi"

A esprimere il sollievo dell'Amministrazione comunale è l'assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei (tra le sue deleghe, anche quella all'Istruzione):

"Siamo sollevati dall’esito delle analisi che rivelano che i cibi serviti erano conformi. Non appena ricevute le segnalazioni, la priorità per l’Amministrazione comunale è stata quella di attivare i controlli. Il nostro impegno e la nostra attenzione verso il servizio mensa restano sempre alti e, a dimostrazione dell’assoluta trasparenza con cui vogliamo affrontare il tema, metteremo a disposizione sul sito comunale gli esiti di tutte le analisi".