Problemi in mensa; avviati gli accertamenti

Segnalazioni su problemi alla mensa e Legnano, in corso gli accertamenti per comprendere l’accaduto . A seguito delle segnalazioni pervenute all’Ufficio Istruzione nel pomeriggio di giovedì 4 maggio 2023.

Istituito un comitato di crisi

A seguito delle segnalazioni pervenute all’Ufficio Istruzione nel pomeriggio di giovedì 4 maggio sui disturbi avvertiti da diversi alunni nelle scuole primarie dopo la mensa, il Comune di Legnano ha attivato la procedura che prevede di avvertire l’autorità sanitaria -ATS- per segnalare l’accaduto

L’ufficio Istruzione ha anche informato immediatamente il gestore del servizio Mensa, la ditta Pellegrini, che ha provveduto ad attivare la procedura di emergenza interna che prevede l’istituzione di un comitato di crisi. Questo comitato sta analizzando tutti gli alimenti serviti giovedì nella mensa al fine di individuare la possibile causa dei problemi e che ha già provveduto a intervistare tutti i componenti del personale mensa presenti al momento del pranzo. A provocare nausea e vomito ad alcuni bambini sarebbe stato un succo di frutta servito giovedì 3 maggio in alcuni plessi scolastici cittadini.

L’immediata richiesta di controlli da parte dell’amministrazione comunale, una volta ricevute delle segnalazioni, va nel solco del lavoro fatto in questi anni con il Comitato Mensa e improntato alla massima trasparenza, finalizzato a informare, a coinvolgere le famiglie e a migliorare il servizio di ristorazione. Questo impegno che, proprio nelle ultime settimane, ha visto la ripresa delle visite al Centro cottura, con tanto di assaggi degli alimenti da parte dei genitori prevede momenti di formazione, come quello in programma mercoledì 10 maggio alle 20.45 in Sala degli Stemmi a tema “I menu della ristorazione collettiva scolastica”. L’incontro vedrà la partecipazione di figure professionali come una dietista della ditta Pellegrini, una nutrizionista di ATS Milano e una neurologa e neuropsichiatra infantile.