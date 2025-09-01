Caso di Dengue, il maltempo fa slittare il terzo intervento di disinfestazione

Caso di Dengue a Canegrate, il maltempo fa slittare il terzo intervento di disinfestazione: sarà mercoledì 3 settembre 2025.

Caso di Dengue, slitta il terzo intervento di disinfestazione

Slitta il terzo intervento di disinfestazione dopo il caso di Dengue registrato a Canegrate venerdì 29 agosto 2025. Come noto, infatti, un cittadino è stato trovato infetto dalla febbre, che viene trasmessa dalla puntura di zanzare, ed era stato reso noto il programma degli interventi di disinfestazione così come le misure da adottare per evitare il diffondersi e le punture delle zanzare.

Ecco quando sarà il terzo intervento

“A causa delle condizioni meteo avverse, il terzo intervento di disinfestazione previsto per oggi, lunedì 1 settembre 2025, è stato posticipato a mercoledì 3 settembre – rendono noto dal Comune – L’Amministrazione comunale ha disposto la disinfestazione dell’area interessata con con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private che interessa tratti o interamente, le vie indicate nella planimetria allegata, entro 200 metri di raggio dal luogo del caso individuato secondo presumibilmente i seguenti orari: dalle 4.00 alle ore 17.30 del 30 aprile 2025, dalle 4.00 alle 17.30 del 31 agosto 2025 e dalle 4 alle 17.30 del 3 settembre 2025”.