Caso di Dengue in città, partiti gli interventi di prevenzione

Caso di Dengue, scatta la prevenzione

Un caso di Dengue registrato a Busto Arsizio. E' quanto annunciato dal Comune in un avviso alla cittadinanza. E dal palazzo comunale sono partiti gli interventi di prevenzione. "A seguito della segnalazione di un caso di sospetta positività da Dengue (nota: virus trasmesso agli uomini dalle punture di zanzare) per un residente in Via Ippolito Nievo, il Comune si è attivato per avviare gli interventi mirati a proteggere la salute pubblica e prevenire la diffusione di malattie trasmesse da insetti vettori, come la zanzara del genere Aedes, responsabile di malattie come Zika, Chikungunya e Dengue - informano dal Comune - In particolare saranno eseguiti trattamenti di disinfestazione (foto sotto) adulticida e larvicida , a partire da venerdì 22 marzo, per tre giorni consecutivi, sino a domenica 24 marzo. I trattamenti avranno inizio alle 22.00-22.30 e finiranno alle 24-01".

L'ordinanza

Il sindaco ha firmato un'apposita ordinanza sindacale nella quale è stata definita un'area precauzionale di intervento (nel raggio di 200 metri da via Nievo) che comprende i seguenti tratti viari: via Nievo, Adria, Catullo, Viale Borri, Codroipo, Pordenone, Bonghi, Cividale, Piazzale Crespi, Ponzella, Del Bosco, Vicenza, Montebelluna, Bobbio, Gussoni, Jesolo, Viale Boccaccio. "Si invitano i cittadini, durante il trattamento, a tenere le finestre chiuse e a non lasciare all’aperto animali domestici, cibi e panni stesi - proseguono dal Comune - Inoltre frutta e verdura dell’orto o del giardino, se non raccolti prima dell’inizio del trattamento, non potranno essere raccolti e mangiati per i successivi 30 giorni".

L'ordinanza prescrive, inoltre, a tutti i residenti, Amministratori Condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive presenti nell'area sopraindicata di:

• usare repellenti e indossando pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto;

• usare delle zanzariere alle finestre;

• svuotare di frequente i vasi di fiori o altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante;

• cambiare spesso l’acqua nelle ciotole per gli animali;

• tenere le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate. Il personale che si occuperà della disinfestazione sarà accompagnato dalla Polizia locale e dotato di cartellino identificativo per l’ingresso nelle aree private.