A Parabiago spunta un caso di Chikungunya e scatta la bonifica

Spunta un caso di Chikungunya a Parabiago e il sindaco Raffaele Cucchi interviene tempestivamente con l'emissione di un'ordinanza per la bonifica dell'area interessata.

La segnalazione di Ats di sabato 28 ottobre

A seguito della segnalazione da parte della Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica di ATS Milano, pervenuta sabato 28 ottobre 2023, in merito a un caso di infezione da Chiukungunya in soggetto domiciliato nel Comune di Parabiago, il Sindaco ha tempestivamente attivato l'Unità di Crisi Locale ed emesso ordinanza per la bonifica dell'area interessata.

L'infezione da Chiukungunya: ecco i luoghi coinvolti nell'opera di bonifica

L'infezione da Chikungunya è una malattia infettiva trasmissibile all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare della zanzara del genere Dengue e comunque di arbovirosi. Tempestivo, quindi, l'intervento dell'UCL e per intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica con la finalità di prevenire eventuali contagi, il Sindaco nella giornata del 29 ottobre 2023, ha emesso l'ordinanza n.262 che prevede misure di bonifica attraverso interventi di disinfestazione da parte del Comune di Parabiago nell'area individuata (indicativamente) all'interno del seguente perimetro:

Via Minghetti – Tratto compreso tra via Statuto e via Venezia;

Via Statuto – Tratto compreso tra via Minghetti e via Cesare Battisti;

Via Cesare Battisti – tratto compreso tra via Statuto e via Righi;

Via Galileo Galilei – da civico 5 a civico 54;

Via Brescia – Tratto da via Statuto a civico 62;

Via Senato – Tutta - Fino a via Battisti;

Via 25 Aprile – Tratto tra via Minghetti e via Cesare Battisti;

Via Righi – Tratto tra via Minghetti e via Cesare Battisti;

Via Venezia – Tratto tra via Minghetti e via Brescia;

Via Lodi – Tratto tra via Brescia e via Bergamo;

Via Bergamo – Fino al civico 5;

Via dei Lillà – Tratto tra via Minghetti e il civico 5;

Via Montello – Tratto tra via Cesare Battisti e civico 8;

Via I Maggio – Tratto tra via Cesare Battisti e civico 5;

Via Torricelli – Tratto tra via Statuto e civico 2;

Chiesta la rimozione dei focolai larvali nelle aree private

Inoltre, l'ordinanza obbliga "tutte le persone fisiche e i legali rappresentanti delle persone giuridiche, private (cittadini, professionisti, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ecc.) e pubbliche (scuole, ecc.), residenti/aventi sede legale o operativa, a tutti gli Amministratori condominiali, e in generale a tutti coloro che abbiano la responsabilità in ordine alla proprietà/possesso/detenzione o comunque in ordine all’effettiva disponibilità o amministrazione/gestione di aree esterne all’aperto di immobili ad uso residenziale o ad uso non residenziale, e/o di aree verdi" ricadenti nella zona interessata e indicata dalla stessa ordinanza, di provvedere essi stessi direttamente alla rimozione dei focolai larvali e ai trattamenti larvicidi per i focolai non rimovibili nell’ambito di terrazzi, balconi, androni, cortili, porticati, ecc. o delle aree verdi di cui abbiano la proprietà/il possesso/la detenzione o comunque l’effettiva disponibilità o amministrazione/gestione.

In mattinata i trattamenti nella scuola di via Brescia

Inoltre si ordina ad Euro.PA Service s.r.l. di provvedere da subito ed entro l’inizio dell’orario scolastico del 30/10/2023 del plesso scolastico di via Brescia dell’Istituto Comprensivo “Viale Legnano” ad effettuare i trattamenti antilarvali previsti da ATS Milano Città metropolitana, quali misure di prevenzione e di limitazione della diffusione della zanzare, sulle aree esterni/verdi in prossimità del plesso scolastico.

I comportamenti consigliati

L'ordinanza interviene anche su comportamenti da adottare attraverso alcune precauzioni:

evitare di far circolare gli animali domestici nell'area individuata in modo non vengano a contatto con possibili veicoli di infezione trattati;

in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;

all’aperto utilizzare con moderazione repellenti cutanei per uso topico;

all’aperto, dal crepuscolo in poi, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo

alloggiare in stanze con le finestre chiuse o con le zanzariere alle finestre ed alle porte d’ingresso avendo cura di controllare che queste siano integre e ben chiuse;

nel solo caso di presenza di zanzare in ambienti interni, utilizzare spray a base di piretro o altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici, aerando bene il locale prima di soggiornarvi;

DURANTE IL TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE SI ORDINA DI:

permettere, ove necessario, dalle 1 alle 8 dell'1 novembre 2023 l’esecuzione degli interventi effettuati dall'impresa incaricata dal Comune di Parabiago;

adottare, dalle 1 alle 8 dell'1 novembre e fino a 3 ore dopo il termine del trattamento, le seguenti precauzioni: restare al chiuso con tutte le finestre e tutte le porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di ricambio d’aria, evitando di stazionare all’aperto o di passeggiare nella zona di trattamento; non esporre indumenti, né prodotti alimentari, né piante rimovibili con prodotti dell’orto; coprire con teli impermeabili le colture pronte per il consumo negli eventuali orti presenti; spostare in locali interni, e tenere al chiuso, gli animali domestici d’affezione e gli eventuali animali di allevamento dimoranti all’esterno, e proteggere i loro ricoveri e suppellettili.

Il rimando in caso di pioggia; ordinanza valida fino al 1 novembre

Gli interventi potranno essere rinviati o essere replicati in caso di pioggia, circostanze che saranno comunque debitamente comunicate. L'ordinanza ha validità fino alle 8 del 1 novembre 2023.