Carol Maltesi, una raccolta fondi per aiutare il figlio

RESCALDINA

Carol Maltesi, gli amici della 26enne di Rescaldina brutalmente uccisa lanciano la raccolta fondi per aiutare il figlio.

Carol Maltesi, l'aiuto per il figlio

Anche gli amici di Carol Maltesi, la 26enne brutalmente uccisa dal reo confesso Davide Fontana 43enne bancario con cui aveva avuto una relazione, si mobilitano. E hanno lanciato una raccolta fondi per aiutare il bimbo della 26enne, piccolo di 6 anni rimasto senza mamma dopo il brutale omicidio. "Aiutiamo il figlio di Carol Maltesi" è il nome della raccolta fondi, attivata sulla piattaforma on line Gofundme.com.

L'iniziativa è promossa da Juan, Ginevra e il noto rapper Vito Shade: "Siete tutti a conoscenza di quello che è successo a Carol Maltesi, un fatto di cronaca di cui si è parlato tanto - scrivono gli amici nella presentazione dell’iniziativa - Quando i riflettori dei media si spengono le vittime collaterali rimangono al buio. In particolare il figlio di Carol, rimasto prematuramente senza la figura materna, oggi ha bisogno di tutti noi e a lui è indirizzata questa raccolta fondi, per il suo futuro, per la sua vita. Noi siamo Juan e Ginevra, colleghi e amici di Carol, e Vito Shade. Ci siamo uniti insieme a tante altre persone che hanno a cuore questa storia. I fondi andranno interamente al figlio di Carol, tramite il padre con cui siamo in contatto. Sarete aggiornati su qui e racconteremo come saranno consegnati i fondi alla persona giusta. Le vostre donazioni sono garantite dalla piattaforma e tutto sarà gestito in modo trasparente".

La raccolta fondi del padre

Anche Fabio Maltesi, padre di Carol, ha attivato in questi giorni una raccolta fondi per organizzare il funerale della figlia.