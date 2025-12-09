Carlo Caccia, morto in moto in Tunisia: decisa la data dei funerali

Carlo Caccia di Cerro Maggiore e titolare del famoso negozio “MotorCaccia” di San Vittore Olona: decisa la data dei funerali.

Carlo Caccia, decisa la data dei funerali

E’ stata decisa la data dei funerali di Carlo Caccia, 67 anni, famoso imprenditore nel settore dei motori e storico titolare del “MotorCaccia”, il grande negozio di moto e Vespe che si affaccia sulla via San Francesco a San Vittore Olona: l’ultimo saluto sarà giovedì 11 dicembre 2025, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Cerro Maggiore, paese in cui viveva (alle 14 recita del Rosario). Per volontà di Caccia, si prega di inviare eventuali offerte all’associazione “Gmpvi il Cireneo Odv Ets” Caccia, due settimane fa, ha perso la vita in un tour in moto in Tunisia, dove si trovava con due amici.

Il cordoglio

Caccia (che era membro della Pro Loco di San Vittore Olona e che aveva sostenuto con entusiasmo il raduno di Vespe che si era svolto anche durante l’ultima edizione del Mulino Day), lascia la moglie Paola, molto conosciuta a San Vittore Olona, e due figlie.