Addio a Carlo Caccia, titolare del “MotorCaccia”

Addio a Carlo Caccia

Addio a Carlo Caccia, famoso imprenditore nel settore dei motori e storico titolare del “MotorCaccia”, il grande negozio di moto e Vespe che si affaccia sulla via San Francesco a Cerro Maggiore. Caccia, 67 anni, si trovava con due amici impegnato in un tour in moto in Tunisia quando è venuta improvvisamente a mancare. Lascia la moglie Paola, molto conosciuta a San Vittore Olona, e due figlie.

L’impegno

Caccia era noto per la sua passione per le moto, che coltivava con il suo negozio ma non solo. Membro della Pro Loco di San Vittore Olona, aveva sostenuto con entusiasmo il raduno di Vespe che si era svolto anche durante l’ultima edizione del Mulino Day.