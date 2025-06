Carenza medici, il Comune attiva la Protezione civile

Carenza medici, il Comune di Settimo attiva la Protezione Civile.

L'Amministrazione comunale ha annunciato così l'intervento.

Il servizio è gestito dalla nostra Protezione Civile in collaborazione con ASST Rhodense e l’Amministrazione Comunale. Per usufruirne, è necessario chiamare dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16 al numero 329 3817157, fornendo: Nome, cognome, numero di telefono e indirizzo; Indicazione se il richiedente è autonomo e può raggiungere i punti di ritrovo: Piazza Rossa per Vighignolo, Municipio per Settimo. Scuola elementare piazza Don Milani per Seguro, Chiesetta via Solferino per Villaggio Cavour.

In caso di ridotta capacità motoria, il trasporto avverrà direttamente al domicilio.

Il volontario comunicherà data e ora del viaggio. Sono state riservate fasce orarie specifiche, stabilite in anticipo dai medici dell’AMT. Si prega di segnalare eventuali ausili utilizzati (stampelle, carrozzine, girelli, bastone, ecc.). Il servizio copre il percorso da Settimo a Passirana di Rho (e ritorno), con un massimo di 8 persone per turno. Come durante la pandemia, impareremo insieme a gestire questa iniziativa, adattandola alle esigenze che emergeranno. È uno strumento nuovo per tutti: concediamoci il tempo necessario per affrontare al meglio questa emergenza».