Caduta da scala, ferito 52enne

Caduta da scala, codice rosso a Settimo Milanese.

Codice rosso a Settimo

Codice rosso a Settimo Milanese in via Tommaso Edison 68-70. Intervento dei soccorsi a Settimo Milanese questa mattina alle 9 per una caduta da scala. Ferito un uomo di 52 anni, soccorso da ambulanza e automedica.

Ambulanza e automedica

Nell’impianto lavorativo di via Edison sono giunte poco dopo le 9 l’ambulanza dell’Intersos Marcallo e l’automedica per prestare i primi soccorsi.

Dopo le prime cure, la gravità dell’incidente è fortunatamente passata da codice rosso a giallo.