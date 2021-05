Caduta al maneggio: 22enne finisce all’ospedale

Caduta al maneggio, intervengono ambulanza e automedica.

Caduta al maneggio a Magnago

E’ successo a Magnago, alle 11.30 di oggi, martedì 25 maggio 2021. L’incidente è avvenuto all’interno del centro ippico Le ginestre di viale Vittorio Veneto. La vittima è una giovane di 22 anni, caduta mentre tentava di montare a cavallo. Subito è stato dato l’allarme e sul posto è intervenuta in codice rosso un’ambulanza della Croce azzurra di Buscate, supportata dall’automedica in sede all’ospedale di Legnano. Fortunatamente, le condizioni della giovane si sono rivelate meno gravi del previsto e, dopo averle prestato il primo soccorso sul posto, i sanitari l’hanno accompagnata al nosocomio di Legnano in codice giallo. Lì sarà sottoposta a maggiori accertamenti e alle cure del caso. La 22enne ha riportato un trauma cranico con amnesia temporanea totale e nessun’altra ferita.