Cade nel Villoresi, salvato

Cade nel Villoresi a Buscate, viene salvato.

Momenti di paura quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di oggi, martedì 27 settembre 2022 a Buscate. Erano circa le 15.40 quando un uomo, per cause ancora da accertare, è caduto nel canale Villoresi. Tutto è successo all'altezza di via Carducci. Subito è stato lanciata la richiesta di aiuto.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivati i soccorritori della Croce rossa di Busto Arsizio insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. L'uomo, 39 anni, è stato riportato a riva. Poi le prime cure sul posto e poi il trasporto in ospedale in codice giallo.