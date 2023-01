Cadavere di una donna ritrovato nel bosco

Una donna di 83 anni è stata trovata questa mattina nei boschi di Robecco sul Naviglio: era scomparsa da due giorni dalla sua casa di Busto Arsizio.

Ritrovata una donna nei boschi

Questa mattina, 27 gennaio 2023, una donna di 83 anni è stata ritrovata nei boschi di Robecco sul Naviglio, nella zona di Casterno vicino alla cascina Barcella. Ad accorgersi che qualcosa non andava un uomo che stamattina intorno alle 9 ha notato un'auto parcheggiata in diagonale in un'area solitamente utilizzata da chi effettua delle escursioni nel Parco del Ticino.

Il cadavere non lontano dall'auto

E' scattata la chiamata alla Polizia Locale che ha ritracciato la proprietaria del mezzo, risultata essere una donna di 83 anni di Busto Arsizio; di cui due giorni prima si erano perse le tracce. Sono arrivati subito sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco: poco distante è stato trovato il cadavere della donna.

Apparentemente non sembrano esserci sul corpo segni di violenza anche se sarà l'autopsia a chiarire l'esatta dinamica che ha portato alla morte della donna.