Malore in palestra: 39enne in fin di vita

Ambulanza e elisoccorso sono intervenuti in una palestra di Lainate dove un uomo di 39 anni ha accusato un malore: è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

39enne in fin di vita dopo aver accusato un malore

Un uomo di 39 anni si è sentito male all'interno della palestra Fit Active di via Don luigi Sturzo a Lainate: i presenti hanno chiamato subito il 118 e sul posto è arrivata un'automedica, due ambulanze e l'elisoccorso.

La situazione è sembrata subito grave e l'uomo, dopo i primi tentativi di rianimazione, è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza in pericolo di vita.

Il luogo dove è avvenuto l'intervento: