Box in fiamme, incendio a San Pietro all’Olmo

Vigili del fuoco al lavoro a San Pietro all’Olmo, in via Villoresi 34, per un incendio scoppiato poco fa.

Incendio in corso

Squadre dei Vigili del fuoco al lavoro questa mattina fra Cornaredo e Bareggio, in via Villoresi a San Pietro all’Olmo, per un incendio che ha coinvolto il box di un’abitazione.

Via Villoresi

Fiamme e fumo hanno allertato i presenti che hanno contattato le forze dell’ordine: sul posto diversi equipaggi dei pompieri provenienti dai distaccamenti del territorio e le pattuglie della Polizia Locale di Cornaredo e Bareggio.

Vigili del fuoco e Polizia locale

Le operazioni di spegnimento del rogo sono tuttora in corso. Al momento non risultano feriti.