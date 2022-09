Botte in pizzeria: arriva la Polizia e l'ambulanza

Botte in pizzeria in via Roma a Legnano. Momenti di tensione.

Botte in pizzeria

Mancavano pochi minuti alla mezzanotte di ieri sera, venerdì 23 settembre 2022, quando il clima all'interno di una pizzeria di via Roma a Legnano si è fatto molto teso. E' scoppiata infatti una lite tra il titolare e il dipendente, che sono poi passati alle vie di fatto. Erano le 23.50 quando tutto ha avuto inizio. Dai primi accertamenti, la lite è scoppiata tra il proprietario del locale e un dipendente che in quel momento non stava prestando servizio. Prima qualche parola, poi i due si sono colpiti. Successivamente sono intervenute anche altre persone e i fratelli del dipendente per separare i due.

I soccorsi

Sul posto è subito arrivata una volante della Polizia di Stato del commissariato cittadino insieme all'ambulanza della Croce rossa di Legnano. Il dipendente, 32 anni, e il fratello aveva riportato lievi ferite e hanno deciso di non ricevere le cure dei soccorritori. Soccorso sul posto anche il titolare, 43enne. Il questi momenti il commissariato è al lavoro per chiarire con esattezza la dinamica dell'accaduto.