Botte alla sorella, denunciato il fratello violento: è accaduto a Cuggiono.

Botte alla sorella

Aveva alzato le mani nei confronti della sorella ed è finito nei guai. La vicenda è successa nei giorni scorsi in un’abitazione di Cuggiono. Lui è un giovane di 30 anni, italiano, i Carabinieri della Compagnia di Legnano sono arrivati a casa durante un episodio di violenza, quando il 30enne stava picchiando la ragazza.

La denuncia

Il ragazzo è stato bloccato, per lui è scattata la denuncia per maltrattamenti in famiglia.