Bollate piange lo storico organista Maurizio Bazzoni

Maurizio Bazzoni è scomparso a 67 anni, è stato lo storico organista della parrocchia San Martino di Bollate e docente al collegio arcivescovile Castelli di Saronno.

La parrocchia San Martino piange il suo storico organista. Si è spento nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 giugno a 67 anni Maurizio Bazzoni. Classe 1956, sposato con Donatella dal 1990, padre di Fabiola e Samuele, Bazzoni arrivò a Bollate poco più di 35 anni fa, chiamato da don Franco Fusetti e don Augusto Panzeri per suonare l’organo di San Martino.

La musica era la sua grande passione, ma anche la sua professione. Fino a due anni fa Bazzoni era stato docente di educazione musicale al collegio arcivescovile Castelli di Saronno. Inoltre aveva scritto numerosi brani per la parrocchia. Molto attivo nella vita parrocchiale e della comunità, organista, amico del corpo musicale Arturo Toscanini di Bollate, Bazzoni è stato anche direttore di numerosi corpi bandistici in diversi Comuni: Rescaldina, Legnano, Caronno, Pero, Rovellasca e soprattutto Uboldo.

Insieme alla musica era la scrittura l’altra sua grande passione. Oltre a dilettarsi nel comporre brani amava scrivere poesie in dialetto milanese.

Uomo buono, teneva tanto al suo ruolo di organista liturgico, era molto legato alle tradizioni, passionario e tanto apprezzato dai parrocchiani. Commosso il ricordo dei familiari.

Così il figlio:

"Non esistono parole per esprimere il dolore del vuoto che mio padre ha lasciato nel cuore di tutti i suoi cari, come non esistono parole per dipingere la sua immensità. Una persona straordinaria, un padre premuroso e amorevole, un marito fedele e un professionista devoto, appassionato e impeccabile. Ricorderemo tutti il suo buon umore, la sua forza e l’amore che ha trasmesso e lasciato nel cuore di ognuno di noi. Persone preziose come lui se ne incontrano poche e spero di essere anche solo la metà dell’uomo che è stato lui".

Toccanti anche le parole della figlia:

"Un uomo come pochi se ne incontrano, di poche parole ma piene di significato. Preferiva dimostrare i sentimenti e l’affetto. Presente per tutti, in qualsiasi circostanza e sempre con la battuta pronta. La sua risata era la sinfonia più splendida che potessi sentire e so che mancherà ad ognuno di noi. Sei stato il mio eroe fin da bambina, e ora non posso che riconfermare questa certezza. Guardaci da lassù e continua a comporre le ballate delle nostre vite, con la tua creatività, vitalità e naturalezza. So che non avresti voluto niente di tutto questo, avresti pensato che fosse troppo, ma hai fatto tanto per tanti e hai meritato qualsiasi cosa. Sei stato un grande uomo, marito e padre. Grazie".