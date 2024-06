Risse tra clienti, schiamazzi, condomini aggrediti verbalmente: sono queste alcuni delle ragioni che hanno portato il questore ha chiudere per 15 giorni il bar Gorizia di Baranzate.

Sospesa per 15 giorni la licenza del bar Gorizia di Baranzate

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza all’esercizio pubblico denominato “Bar Gorizia”, in via Gorizia n° 113 a Baranzate.

I militari della Tenenza Carabinieri di Bollate hanno notificato la sospensione al titolare dell’esercizio pubblico in quanto, a seguito di diversi controlli svolti tra marzo e maggio scorso, il locale è risultato frequentato da avventori con precedenti penali e di polizia. Sempre a inizio maggio i carabinieri sono intervenuti presso il locale per una lite tra avventori. Giunti sul posto, i militari hanno riscontrato la presenza di tavolini rotti, bottiglie di vetro infrante e hanno identificato la vittima dell’aggressione la quale, in evidente stato di ebbrezza alcolica, è stata poi trasportata presso un vicino nosocomio in quanto presentava diverse ferite al volto.

L'esposto presentato dai vicini

Inoltre, il locale è risultato essere destinatario di un esposto presentato dai residenti di zona i quali comunicano la presenza di avventori che, oltre a litigare tra loro, parcheggiano le proprie autovetture davanti al passo carrabile delle abitazioni limitrofe per poi aggredirli e minacciarli creando così disturbo e pericolo per i residenti.