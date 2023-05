Bimbo caduto in casa, gravissimo in elisoccorso

Bimbo cade in casa, gravissimo in ospedale. E' successo a Cornaredo alle 18 di ieri.

A Cornaredo

Tragico episodio ieri sera a Cornaredo in un appartamento di via Parini 14, prosecuzione di via Cascina Croce. Un bambino di soli due anni è stato infatti trovato a terra incosciente. A dare l'allarme sono stati gli stessi familiari, cittadini egiziani da tempo inseriti nella comunità cornaredese, che hanno chiamato i soccorsi.

Bimbo grave

Sul posto sono giunti con la massima urgenza ambulanza, elisoccorso e la pattuglia della Polizia Locale. L'elicottero è atterrato nei campi di Cascina Croce, e da lì l'equipaggio medico è stato trasportato dagli agenti sino all'abitazione. Immediati gli interventi per soccorrere il bambino, le cui condizioni sono apparse immediatamente molto gravi. Il piccolo è stato soccorso sul posto e successivamente elitrasportato sempre con la massima urgenza verso l'ospedale di Bergamo, dov'è tuttora ricoverato.

Caduta da una sedia

Il bimbo, nato nel 2021, secondo quanto riferito ai primi soccorritori accorsi sul posto sarebbe scivolato da una sedia, picchiando violentemente il capo a terra e rimanendo incosciente.