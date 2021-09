La piccola, di soli tre anni, si trovava al centro commerciale di Mazzo, frazione di Rho, attorno le 16, 45 di oggi, 21 settembre..

Bambina rimane incastrata in una ringhiera: i vigili del fuoco la liberano

La piccola stava scendendo le scale dalla posta quando con molta probabilità è scivolata rimanendo incastrata nella ringhiera. Sul posto, per liberare la bimba, sono intervenuti i vigili del fuoco di Rho. A Mazzo sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale e quelli della Polizia di Stato.

I soccorsi

Una volta liberata, la bimba è stata subito soccorsa dai volontari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale, fortunatamente in codice verde, quello meno grave. Un brutto spavento per tutti ma che alla fine si è risolto senza danni rilevanti per la povera piccola.