E' stato riconosciuto come Cavaliere, Antoni Franzè di San Giorgio su Legnano che salvò lo scorso 14 novembre la vicina i casa che era stata colpita con un proiettile e si era lanciata dal balcone per salvarsi.

Aveva salvato una donna colpita da un proiettile: premiato come Cavaliere

Antonio Franzè, 38 anni, è stato chiamato in Prefettura per ritirare l'attestato di onorificenza di cavaliere per il gesto spontaneo e eroico che ha compiuto. Un grande onore per l'uomo che ha ricevuto l'onorificenza insieme al sindaco di San Giorgio, Claudio Ruggeri, e un carabiniere della Compagnia di Legnano.

Il 14 novembre Franzè sentì delle urla e uno sparo proveniente dall'appartamento del piano di sopra: poco dopo si affacciò al balcone e vide una donna di 35 anni ferita che stava per lanciarsi dal balcone per fuggire alla furia omicida del compagno.

Franzè si espose e la prese al volo salvandole la vita. Un gesto che è stato premiato con una grandissima onorificenza.