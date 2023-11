35enne colpita da un proiettile: salvata da un vicino eroe VIDEO

E' ancora scosso dall'accaduto Antonio Franzè, il 38enne vicino di casa della 35enne di San Giorgio su Legnano a cui il compagno ha sparato: la donna si è lanciata dal balcone per salvarsi dalla furia del compagno ed è stata presa al volo dal 38enne.

Senza la sua presenza probabilmente la 35enne di origine sudamericana che oggi intorno alle 13 è stata colpita da un proiettile da parte del suo compagno non sarebbe ancora in vita: l'eroe è Antonio Franzè, 38enne, che abita il piano sotto quello dove è avvenuta l'aggressione.

"Ho sentito quanto stava accadendo e ho visto la donna che si è lanciata dal balcone per salvarsi dalla furia omicida del compagno - ha affermato - Sinceramente non ricordo molto bene quanto accaduto, sono ancora confuso per tutto quello che è successo. Molto probabilmente senza il mio intervento non ce l'avrebbe fatta".