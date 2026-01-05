Auto in panne multata per divieto di sosta

A nulla è servito l'avviso "Guasta, non parte" che Viviana Carnaghi aveva messo su parabrezza e lunotto.

Non riesce a spostare l’auto perché guasta, lo segnala con un biglietto sul parabrezza ma viene multata ugualmente.

Auto guasta multata per divieto di sosta in occasione del lavaggio strade

Il fatto è accaduto in via Colombo a Cuggiono il 27 dicembre, quarto sabato del mese, quando c’è il divieto di sosta per la pulizia della strada con gli appositi mezzi.

La proprietaria del mezzo Viviana Carnaghi spiega:

“Sapendolo, il giorno prima portiamo le due auto in cortile ma venerdì la Seat Ibiza non si è accesa, quindi abbiamo messo un biglietto sul vetro anteriore e su quello posteriore avvisando che l’auto era guasta. Era il giorno di Santo Stefano e non era possibile far venire un meccanico con il booster per farla partire, ecco perché abbiamo dovuto lasciarla in strada. Io e mio marito abbiamo tentato di spostarla spingendola ma lo sterzo, se l’auto non è in moto, non gira”.

Il sabato mattina gli agenti della Polizia Locale hanno messo la multa.

“Prendere una multa avvisando che l’auto è guasta è veramente assurdo”

Carnaghi prosegue:

“Li abbiamo chiamati chiedendo spiegazioni e ci hanno risposto che se l’auto era guasta, dovevamo farla portare via da un carro attrezzi. Prendere una multa avvisando che l’auto è guasta è veramente atroce, assurdo, anche perché erano giorni festivi. Siamo rimasti sbigottiti, quella multa ci è sembrata un infierire sui cittadini. Non volevamo fare i furbi, l’altra auto era stata ritirata. Proteggere i cittadini garantendo sicurezza vuol dire pattugliare il territorio, non dare multe. Siamo amareggiati”.

“Se i cittadini non spostano le auto non si riesce e pulire con le spazzatrici”

L’assessore alla Sicurezza Sergio Berra afferma:

“Non entro nel merito di quanto fanno gli agenti della Polizia Locale perché il loro lavoro lo svolgono in maniera corretta. In quello stesso sabato sono state elevate 35 contravvenzioni per lo stesso motivo, auto non spostate e quindi in divieto di sosta per la pulizia strade. Invito i cittadini a prestare attenzione ai giorni di pulizia delle vie in cui risiedono, segnalati con apposito cartello, e a spostare le auto altrimenti non si riesce a pulire le strade con gli appositi mezzi”.