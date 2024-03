Auto ferme per colpa della benzina annacquata: ecco come chiedere il risarcimento

Il distributore di carburanti di via San Rocco a Cuggiono è tornato pienamente operativo.

Benzina annacquata, l'impianto è stato messo in condizioni di sicurezza

Nel primo fine settimana di marzo diversi automobilisti che avevano fatto benzina a questa pompa avevano avuto diversi problemi: auto che procedevano a singhiozzo o proprio ferme. Tanti i disagi perché i malcapitati avevano dovuto far ricorso al carro attrezzi e portare la propria vettura dal meccanico.

Il responso delle cause del fermo è stato: carburante adulterato. Dopo la segnalazione del gestore della pompa alla società proprietaria, erano scattate le analisi e i rilievi nella cisterna della benzina, per arrivare a capire che cosa fosse accaduto.

Il gestore della pompa di carburanti Giuseppe Farè ha spiegato:

"A seguito di verifiche, controlli e interventi tecnici da parte di aziende specializzate, l’impianto è stato revisionato da cima a fondo ed è stato messo in condizioni di sicurezza. Ci scusiamo per il disagio che ha coinvolto anche noi".

Avviato l'iter per il risarcimento dei danni patiti dagli automobilisti

Il fornitore del carburante è AF Petroli che ha incaricato il Consorzio Swi della gestione dell’iter di risarcimento.

Hanno chiarito dal Consorzio:

"Si escludono responsabilità di AF Petroli, riteniamo che la causa sia riconducibile all’azienda da cui viene acquistato il carburante. Rinnoviamo le nostre scuse con tutti i clienti, abbiamo già attivato gli iter per soddisfare le richieste di coloro che hanno subito danni alle loro auto".

Chi è stato coinvolto in questa sfortunata situazione e ha avuto danni all’autovettura deve contattare il Consorzio Swi all’indirizzo di posta elettronica filippi.consorzioswi@gmail.com.