Fanno benzina ma dopo pochi chilometri l’auto si ferma e non riparte più

Fanno benzina ma dopo pochi chilometri l’auto si ferma e non parte più.

Auto in panne pochi chilometri dopo la sosta al distributore: disagi e danni per tanti

Una disavventura che ha coinvolto oltre una trentina di persone che hanno fatto rifornimento, nella serata di venerdì 1 e nella mattinata di sabato 2 marzo, al distributore di via San Rocco a Cuggiono.

Tutti i malcapitati hanno dovuto far ricorso al carro attrezzi per portare la propria auto dal meccanico, e proprio il tipo di problema identico riscontrato in ogni intervento ha portato a pensare alla benzina come causa dello stop delle auto. È stato avvisato il gestore del distributore di carburanti che ha chiuso l’impianto.

Il problema riguarda la pompa della benzina, quella del gasolio funziona regolarmente

Sconcerto e nervosismo fra gli automobilisti con l’auto piantata in strada da dover recuperare; amarezza e sorpresa per quanto stava accadendo per il gestore della pompa di benzina che ha subito contattato la compagnia petrolifera proprietaria del distributore, e di cui lui è dipendente. A inizio settimana sono subito arrivati dei dirigenti e poi dei tecnici per i rilievi nella cisterna della benzina, per arrivare a capire che cosa è successo. Il problema riguarda la pompa della benzina, mentre quella del gasolio funziona regolarmente. I disagi subiti dai malcapitati sono tanti: auto dal meccanico, danni da valutare e pagare, necessità per qualcuno di avere un mezzo sostitutivo per andare a lavorare, e la richiesta e speranza di essere risarciti.

Le verifiche sono in corso, intanto si raccolgono i nominativi dei clienti da risarcire

Il gestore Giuseppe Faré ha spiegato:

"La compagnia ha da subito avviato la procedura di raccolta dei nominativi di coloro che hanno avuto problemi, ci vorrà tempo ma risponderà a chi ha subito danni. Si andrà a fondo alla questione per risolvere in maniera chiara il problema, e soprattutto evitare che si possa verificare ancora in futuro. I tecnici sono al lavoro per capire l’accaduto. Ci scusiamo per l’inconveniente che ha colto di sorpresa tutti, noi compresi".

Chi ha riparato l'auto riferisce che il proprio meccanico ha trovato auto nella benzina

Che cosa può essere successo? In attesa della verifica tecnica si susseguono una ridda di ipotesi. Chi però ha già riparato l’auto riferisce che il proprio meccanico ha trovato acqua nella benzina; resta da capire come possa essersi mescolata l’acqua alla benzina nella cisterna del distributore.