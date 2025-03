Associazioni nel mirino dei ladri

Nuovi furti e vandalismi a Corbetta nei giorni scorsi. Nel mirino, tra gli altri, ancora alcune associazioni. Dopo i recenti atti di vandalismo nella sede della banda e il furto di denaro nel bar della Pro Loco, stavolta è toccato ad altre realtà.

Asd Calcio Corbetta

«Purtroppo ci dobbiamo unire alle tante associazioni e attività che sono state colpite da malviventi nelle ultime settimane, danneggiate e derubate», rendono noto i responsabili dell’Asd Calcio Corbetta, nella cui sede nella notte tra martedì e mercoledì, intorno all’una e mezza, si sono introdotti dei ladri, sfondando la finestra del bar con un tombino. Sono entrati in cerca di soldi dalla cassa, che però era vuota, poi hanno cercato di entrare in segreteria ma l'allarme li ha messi in fuga. I dirigenti dell’associazione sportiva non si lasciano intimidire: «Non ci fermiamo comunque e andiamo avanti con la voglia di sistemare subito i danni per il bene dei nostri ragazzi e per rendere sempre al top la nostra Casa Corbetta», affermano.

La Quercia Aps

Nelle scorse notti anche l’Associazione di famiglie La Quercia Aps, che ha sede a Cerello, ha subito un tentativo di furto. In quel caso i malviventi sono stati messi in fuga dal passaggio di una persona in piazza Don Cermenati. «Tentare di rubare a chi si prende cura dei ragazzi con disabilità è un gesto vile e spregevole – denuncia il sindaco Marco Ballarini - Solidarietà e vicinanza a La Quercia Aps per il brutto episodio avvenuto. Vergogna per questi ladruncoli, ripresi pure dalle telecamere perché a Corbetta non la si passa liscia e i sistemi di videosorveglianza funzionano».

Il corso gratuito

L’associazione prosegue con le sue tante attività, tra cui quella della Ciclofficina. Sono in partenza tre corsi gratuiti, finanziati dal bando per gli enti del Terzo settore del Comune di Corbetta, per imparare a riparare le biciclette. Il corso teorico e pratico di base, intitolato «CicloSolidale», si svilupperà in tre percorsi: uno serale il mercoledì dal 26 marzo, uno mattutino il giovedì dal 27 marzo e uno il sabato dal 5 aprile, quest’ultimo per genitori e nonni insieme ai bambini. Per ogni corso sono disponibili cinque posti. Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 375.6069395 o scrivere a info@associazionelaquercia.it