«Sogni dipinti» in mostra in Biblioteca comunale

Resterà allestita e visitabile nella Biblioteca comunale di Corbetta fino al 31 marzo, negli orari di apertura al pubblico, la mostra «Sogni dipinti» con le illustrazioni per l'infanzia di Bimba Landmann, che nel giorno dell’inaugurazione ha anche tenuto un laboratorio artistico e creativo per i bambini.

La carriera

L’artista, nata a Milano, ha studiato pittura all'Accademia di Brera e ha poi scelto di dedicare la sua carriera all'illustrazione per l'infanzia. Bimba Landmann ha firmato oltre 40 libri per bambini, tradotti in oltre venti lingue e vincitori di moltissimi premi. I suoi disegni sono stati esposti alla National Gallery di Londra, al Museo Hitabashi di Tokyo, in diverse città di Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Finlandia, Germania, Svizzera, Turchia, Giappone e Italia. Le sue opere sono state utilizzate per realizzare documentari televisivi, guide interattive e spettacoli teatrali. Nel 2017 il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese a Roma le ha dedicato una retrospettiva.

La mostra

«Ringrazio la bellissima Biblioteca di Corbetta, il Comune, l'assessore alla Cultura Antonella Cislaghi, i bibliotecari Mirko Ferrini, Clara Corti e Eva Ranzani per avere organizzato una mostra sul mio lavoro. È sempre emozionante vedere i disegni nel loro insieme e ripensare a tutta la strada fatta nel tempo, più di trent'anni di lavoro – ha affermato l’illustratrice - I disegni esposti sono tratti da libri Arka Edizioni, Camelozampa e Storiedichi Edizioni».

I laboratori per le scuole

Nel corso di questo mese la mostra sarà affiancata da laboratori per le scuole: 39 le classi che vi stanno facendo visita, nove delle quali incontreranno direttamente l’artista, mentre i laboratori delle altre 30 classi saranno condotti da Nicoletta Meloncelli e Fernanda Lombardi e saranno dedicati ai Piccoli pensieri blu, Storiedichi Edizioni.