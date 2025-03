Festa per l'inaugurazione del «Monumento al ciclista»

Un momento di festa è stato quello che ha accompagnato sabato mattina, 15 marzo, la benedizione e l’inaugurazione del nuovo «Monumento al ciclista» nei pressi della rotatoria Pilota ingegner Piero Taruffi in via della Libertà, angolo Statale 11, a Corbetta. Presenti oltre alle autorità, le forze dell’ordine e appassionati di ciclismo di ogni età, i dirigenti e gli atleti della società sportiva Equipe corbettese cycling, che in occasione del suo 25esimo anniversario ha voluto fare omaggio ai propri concittadini di una statua che rappresenta un corridore, realizzata in acciaio delle dimensioni di due metri e mezzo per due, installata su un basamento di cemento.

L'Equipe corbettese

«Questo monumento al ciclismo è stato donato dalla Asd Equipe Corbettese alla città di Corbetta in ricorrenza dei 25 anni di fondazione della società, che è avvenuta il 25 ottobre 1998 – spiega il presidente Enrico Sangalli - Raffigura tutte le società e i corridori del nostro circondario, ma specialmente le società del passato di Corbetta, dagli anni Cinquanta e Sessanta in poi, come Corbettese Clemente Grassi, V.C. Castellazzo, S.C. Cerello, la Nuova corbettese e poi siamo arrivati noi, dunque è un bel segnale per il futuro: tutti verso il ciclismo agonistico e cicloturismo. La mia passione è arrivata organizzando gare amatoriali negli anni Ottanta, nelle frazioni di Soriano e di Cerello e a Corbetta durante le feste patronali. Negli anni Novanta conoscendo il campione Gianni Bugno è aumentata ancora di più la mia passione e la conoscenza poi di tanti altri professionisti mi ha dato il coraggio per organizzare anche due tappe del Giro d'Italia donne nel 2013 e 2018. Come Equipe corbettese aderiamo a a Fci Italia e Acsi con 146 iscritti».

Il grazie del sindaco a nome della Città

A commentare l’inaugurazione di questo dono è anche il sindaco Marco Ballarini: «Un momento speciale, che ha emozionato tutti e resterà nel cuore della nostra Città per sempre – afferma - Con grande piacere e commozione abbiamo avuto l’onore di inaugurare il “Monumento al ciclismo”, un omaggio all’impegno e alla passione dell'Associazione sportiva Equipe Corbettese, che ha generosamente donato un’opera meravigliosa a tutta la nostra comunità». Secondo il primo cittadino «Questo monumento non è solo il simbolo della passione per il ciclismo, ma è per me un tributo alla dedizione e all'impegno di chi, con amore per lo sport come il nostro mitico Enrico Sangalli, ha contribuito a far crescere il nostro territorio. Un grazie di cuore all’Equipe Corbettese e a tutta la società ciclistica per questo straordinario contributo alla nostra comunità».