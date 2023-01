Asilo nido accusato di maltrattamenti, il Comune: "Vicinanza alle famiglie e fiducia nella magistratura"

Asilo nido di Vanzago accusato di maltrattamenti sui bambini, interviene il Comune.

Asilo nido e presunti maltrattamenti, parla il Comune

"L’Amministrazione comunale esprime la propria vicinanza a tutte le famiglie che frequentano e a quelle che hanno frequentato la struttura, comprendendone la preoccupazione, l’ansia, il dramma e i disagi pratici che tale avvenimento comporta – a prescindere da quale sarà l’esito delle indagini nei confronti delle persone direttamente coinvolte. Inoltre esprime la profonda e piena fiducia nella magistratura che potrà accertare i fatti e fare luce su questa vicenda che ci colpisce come comunità tutta". Così il Comune di Vanzago interviene all'indomani della notizia shock che ha sconvolto tutto il paese: l'asilo nido di piazza Filanda è accusato di maltrattamenti ai danni dei bambini che lo frequentavano. Indagata la direttrice e 5 educatrici.

Le accuse

Le indagini erano partite dopo le segnalazioni arrivate da alcune studentesse di Rho che nella struttura avevano svolto il loro stage; i Carabinieri avevano poi continuato con intercettazioni: nella struttura vi sarebbero state urla, espressioni scurrili, sarebbero stati sbattuti per terra per costringerli a stare seduti e molte altre vessazioni. Ieri sul posto erano subito arrivate alcune mamme così come la stessa direttrice che ha respinto ogni accusa.