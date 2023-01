L'asilo nido accusato di maltrattamenti è in Piazza Filanda: parlano mamme e direttrice

L'asilo nido di Vanzago accusato di maltrattamenti sui bambini è in via Piazza Filanda. Le parole di una mamma e della direttrice.



L'asilo nido nei guai è in Piazza Filanda

Si trova in Piazza Filanda a Vanzago l'asilo nido accusato di maltrattamenti su bambini. I Carabinieri della Compagnia di Legnano hanno infatti dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale dell'obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia giudiziaria e interdittiva del divieto della professione alla titolare della struttura oltre a 5 collaboratrici per presunti e reiterati maltrattamenti nei confronti dei piccoli ospiti della struttura.



Il paese è sotto shock

"Ci siamo sempre trovati bene" racconta una mamma che portava i suoi bambini nella struttura. Da quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri (partite dalle segnalazioni di alcune stagiste di Rho) nell'asilo nido contro i bambini vi sarebbero state urla, espressioni scurrili, sarebbero stati sbattuti per terra per costringerli a stare seduti e molte altre vessazioni. La responsabile dell'asilo nido respinge le accuse: "questo asilo ha una marcia in più rispetto agli altri, non credo a una parola di quello che ho letto. Non vengono solamente bambini di Vanzago ma anche piccoli dai comuni limitrofi".