Arresto fuggitivo a Rho, interviene l’onorevole Cecchetti: “Plauso agli agenti e solidarietà al collega ferito”

L’onorevole leghista Fabrizio Cecchetti interviene sull’episodio avvenuto ieri a Rho, dove un uomo è fuggito all’alt e ha poi aggredito gli operatori durante il blitz stesso.

“Un plauso agli agenti per il tempestivo intervento”

“Desidero esprimere il mio ringraziamento agli agenti della Polizia locale di Rho per l’ottimo lavoro svolto nel fermare l’uomo che, dopo aver tentato la fuga all’alt, ha aggredito gli operatori durante le operazioni di controllo – ha scandito Cecchetti – Un intervento tempestivo e professionale che ha consentito di bloccare un soggetto già noto alle forze dell’ordine e di garantire la sicurezza dei cittadini”.

“Solidarietà all’agente rimasto ferito durante l’operazione”

Lo stesso ha aggiunto: “Rinnovo inoltre la mia piena solidarietà all’agente rimasto ferito durante l’intervento. Chi ogni giorno opera sul territorio per difendere la legalità merita rispetto, sostegno concreto e il pieno riconoscimento delle istituzioni”.