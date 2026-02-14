Fugge in auto dagli agenti e poi ne ferisce uno: arrestato

L'uomo, una volta sceso dall'auto, ha aggredito gli agenti, di cui uno ha riportato una contusione al volto

Il conducente, M.C., classe 1980, invece di fermarsi, è fuggito ed è nato così un inseguimento. Nel pomeriggio di ieri, 13 febbraio, una pattuglia del Pronto intervento della Polizia locale di Rho ha intimato l’alt a una Alfa 147 di colore grigio. Gli agenti hanno allertato la Centrale Operativa di corso Europa, che ha inviato nella zona altre due pattuglie contattando anche una pattuglia dei Carabinieri di Rho.

La Polizia Locale è poi riuscita a fermare il fuggitivo, ma l’uomo, sceso dall’auto, ha aggredito gli agenti. Durante la colluttazione uno degli agenti ha ripotato una contusione al volto, in seguito a un pugno. L’utilizzo dello spray antiaggressione ha permesso di bloccare l’uomo. M.C. ha alle spalle numerosi precedenti per resistenza e lesioni a pubblici ufficiali. La sua patente era stata revocata in seguito a diversi episodi di guida senza patente in comuni del circondario. Tempo fa gli era stata anche confiscata un’altra vettura, così come è accaduto con l’Alfa 147.

Il fuggitivo è finito in manette

Identificato e fotosegnalato al comando, dopo il via libera da parte del pubblico ministero di turno alla Procura della Repubblica di Milano, il 46enne è stato arrestato. L’accusa è di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.