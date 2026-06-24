Per l'uomo sono scattate le manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata a personale sanitario, danneggiamenti a seguito di incendio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere

È stato arrestato dai Carabinieri, l’uomo che nella mattinata di oggi, mercoledì 24 giugno, ha dato fuoco la cappella dell’ospedale di Passirana di Rho.

Arrestato l’uomo che ha dato fuoco alla chiesina dell’ospedale di Passirana di Rho

Per l’uomo, un giovane italiano, sono scattate le manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata a personale sanitario, danneggiamenti a seguito di incendio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’allarme era scattato, come detto, durante la mattinata quando l’uomo, un italiano, sarebbe entrato urlando all’interno della struttura ed avrebbe dato fuoco alla cappella della chiesina dell’ospedale, dopodiché si sarebbe inflitto dei tagli sulle braccia.

L’intervento dei Carabinieri

Immediato l’arrivo dei carabinieri che, dopo essere arrivati sul posto, sono riusciti prontamente a fermare l’uomo.