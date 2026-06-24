L'uomo, un italiano, sarebbe entrato nella struttura di Passirana di Rho urlando e successivamente si sarebbe inflitto tagli sulle braccia

Attimi di grande paura e terrore nella mattinata di oggi, mercoledì 24 giugno, all’ospedale di Passirana di Rho.

Entra all’ospedale e dà fuoco alla chiesina: bloccato dai Carabinieri

Un uomo italiano sarebbe entrato urlando all’interno della struttura ed avrebbe dato fuoco alla cappella della chiesina dell’ospedale, dopodiché si sarebbe inflitto dei tagli sulle braccia.

Immediato l’intervento dei carabinieri che sono arrivati sul posto e hanno prontamente fermato l’uomo.

L’intervento delle Forze dell’Ordine

Secondo una prima ricostruzione, non ancora confermata dalle Forze dell’Ordine, sembrerebbe che l’uomo abbia puntato un coltello contro gli infermieri, dopodiché sarebbe stato bloccato anche grazie all’utilizzo del taser.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno prontamente domato le fiamme dentro la cappella.

Il commento di Cecchetti e Colombo

Sulla vicenda si sono espressi anche il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti e Christian Colombo, consigliere di Città Metropolitana per il Carroccio.