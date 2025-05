Arrestato in tangenziale dopo chilometri di fuga

A bordo di un’automobile rubata, scappa da Cornaredo sino a Novate Milanese prima di essere arrestato.

Arrestato in tangenziale

L’uomo, un cittadino moldavo classe 1985, nella tarda serata fra martedì e mercoledì era in transito in automobile in via Milano a Cornaredo quando davanti a sé ha trovato una pattuglia della Polizia Locale cittadina che gli ha intimato l’alt.

Un ordine non rispettato, tanto che ha accelerato dandosi alla fuga.

Chilometri di fuga

La pattuglia della Polizia Locale, presto coadiuvata da un’altra di colleghi, si è messa all’inseguimento dell’Alfa Romeo Giulietta che, da un rapido controllo, è risultata essere stata rubata a un cittadino a Novara.

La fuga si è protratta a lungo: l’uomo viaggiando in modo spericolato è riuscito a raggiungere la tangenziale Ovest e a proseguire sino al territorio di Novate Milanese. Qui, intorno a mezzanotte, le due pattuglie della Polizia locale cornaredese sono riuscite a raggiungerlo. Ma l’uomo non si è rassegnato. Dopo una brusca frenata che ha provocato il tamponamento da parte di uno dei mezzi della Locale, è sceso dal veicolo e ha proseguito la fuga a piedi, in tangenziale, sino ad essere infine bloccato dai quattro agenti.

Ricettazione e resistenza

Perquisito sul posto, a bordo della vettura rubata sono stati trovati strumenti di scasso e furti.

Arrestato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, il fermo è stato convalidato il mattino seguente e sottoposto all’obbligo di firma.