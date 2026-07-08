Arrestato il pirata della strada che stanotte ha investito un 34enne

Il 27enne, residente a Robecco sul Naviglio, è stato rintracciato dai Carabinieri nel pomeriggio. Il ferito, un 34enne di Magenta, resta ricoverato in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.

È stato rintracciato e arrestato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio, il conducente dell’auto pirata che nella notte aveva investito un pedone in viale dello Stadio a Magenta, allontanandosi senza fermarsi a prestare soccorso.

Arrestato il pirata della strada

Si tratta di un 27enne residente a Robecco sul Naviglio, con precedenti di polizia, arrestato dai Carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Abbiategrasso con l’accusa di omissione di soccorso e lesioni stradali, contestate in flagranza differita. La vittima è un 34enne domiciliato a Magenta, travolto nella notte da un’utilitaria. Soccorso dai presenti, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

Decisive le telecamere

Le indagini sono partite subito dopo l’investimento. I militari hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e i dati dei varchi di lettura targhe, riuscendo a individuare l’auto coinvolta, risultata intestata a un 75enne residente a Milano. Le ricerche sono state quindi estese a tutto il territorio metropolitano e alle province limitrofe attraverso la centrale operativa.

Rintracciato a casa

Nel corso del pomeriggio i Carabinieri hanno individuato il presunto responsabile nella sua abitazione di Robecco sul Naviglio. Al termine degli accertamenti, il 27enne è stato identificato come il conducente dell’auto che aveva investito il pedone prima di fuggire. L’utilitaria, che presentava evidenti danni compatibili con l’investimento, è stata sottoposta a sequestro. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato trasferito nella casa circondariale di Pavia, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.