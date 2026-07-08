In viale dello Stadio

Pedone investito nella notte: è grave. Caccia all’auto pirata

Il 34enne è in prognosi riservata. I Carabinieri stanno cercando un'utilitaria bianca.

Pedone investito nella notte: è grave. Caccia all’auto pirata

Magenta · 08/07/2026 alle 13:16

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Un uomo di 34 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Legnano dopo essere stato investito la scorsa notte a Magenta da un’automobile che, subito dopo l’impatto, si è allontanata senza fermarsi.

Un 34enne in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto pirata sul viale dello Stadio

La vittima, domiciliata nella Città della Battaglia, è stata travolta da un’utilitaria bianca in viale dello Stadio poco dopo l’1.30. Alcuni testimoni presenti sul posto hanno assistito alla scena, prestato i primi soccorsi e chiamato i servizi di emergenza. Il 34enne, soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca cittadina, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano, dove si trova tuttora ricoverato con prognosi riservata.

I Carabinieri sono a caccia di un’utilitaria bianca (della quale hanno ritrovato un pezzo sul posto)

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della Sezione radiomobile di Abbiategrasso, impegnati nella ricerca del veicolo e del conducente fuggito dopo l’investimento. Gli accertamenti sono stati avviati anche grazie al ritrovamento sul luogo dell’incidente di un pezzo dell’auto, probabilmente staccatosi durante il violento urto.

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