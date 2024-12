Ancora una volta vandalizzato il presepe di Olona Viva: una raccolta fondi per ricomprarlo

Rubate le statue di San Giuseppe e la Madonna del presepe realizzato da "Olona viva" di San Vittore Olona.

L'associazione ha deciso di lasciare il presepe vuoto per far vedere lo scempio fatto dai vandali e hanno lasciato un cartello per chiedere, a chi volesse, di fare un'offerta per poter ricomprare le statue che sono state portate via la scorsa settimana. L'Associazione De Gasperi presterà a breve a Olona Viva le statue da mettere al posto di quelle rubate in attesa che grazie alla solidarietà dai cittadini di San Vittore possano essere ricomprate.