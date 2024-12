Il Rugby Parabiago mette sotto l’albero di Natale due vittorie nel weekend appena passato, frutto di due ottime prestazioni che hanno fatto esultare i tantissimi tifosi presenti al Red&Blue Stadium.

Il Rugby Parabiago chiude il 2024 con due splendide prestazioni

La prima soddisfazione è arrivata sabato con la vittoria della prima squadra che, battendo Avezzano con il punteggio finale di 54-19 continua l’ottimo percorso che ha portato i nostri colori in testa al campionato di Serie A1.

“Anche se manca una partita alla fine del girone d’andata direi che è finito il primo ciclo di partite – dichiara l’Head Coach Daniele Porrino. Siamo contenti, abbiamo capito che possiamo essere protagonisti del campionato. I ragazzi ci credono e sono fiduciosi, abbiamo anche capito che il nostro primo nemico siamo noi e l’approccio che possiamo avere nelle partite e nelle settimane di lavoro prima delle partite. Abbiamo una buona possibilità di fare una stagione molto positiva, credo che adesso ci sia una buona consapevolezza da parte di tutti. Adesso i ragazzi devono staccare completamente questi 15 giorni senza pensare al rugby, per poi ripartire con la giusta carica perché ci aspettano tre partite consecutive fuori casa molto impegnative. La partita di oggi è stata ben interpretata dai ragazzi, con qualche distrazione difensiva ma era difficile oggi tenere per 80’ la concentrazione, proprio per l’andamento della partita e anche per il periodo prenatalizio, non mi sento di rimproverare nulla ai giocatori."

La prestazione dell'under 18

Ottima anche la prestazione dell’Under 18 nel Campionato Elite domenica. Dopo una partita molto combattuta ed equilibrata, i nostri ragazzi hanno avuto la meglio sul Verona con il risultato di 27-25, ribaltando un risultato che vedeva gli avversari in vantaggio per 20-10 fino a metà secondo tempo. Una prova di carattere che ha scatenato la gioia dei tifosi presenti e dei compagni di squadra dell’Under 18 non scesi in campo.

“Finiamo l’anno nel modo migliore, con una buona prestazione che ha portato anche alla vittoria – dichiara l’Head Coach Stefano Pella. Anche oggi c’è stato qualche problema di discontinuità durante la partita, però meno del solito e i ragazzi sono stati bravi a recuperare lo svantaggio a cavallo dei due tempi. Come allenatori siamo soddisfatti perché il lavoro che stiamo facendo sembra stia dando i suoi frutti e proseguiremo su questa strada. Siamo anche molto contenti che il gruppo dei ragazzi, inteso nel complesso delle due squadre, sia molto unito, molto partecipativo agli allenamenti. Si sono delineate un po’ le situazioni con due livelli differenti, ma questo porta ad una competizione interna positiva. I livelli si stanno alzando da tutte e due le parti e siamo contenti di tutto ciò. Ora godiamoci di questo periodo di stop, per ricominciare con la stessa carica nel nuovo anno.”

