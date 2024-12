Vandalizzato il presepe di Olona Viva in piazza della chiesa parrocchiale a San Vittore Olona.

Vandalizzato il presepe di Olona Viva

Non c'è pace per il presepe dell'associazione Olona Viva, allestito come sempre nella piazza della chiesa parrocchiale di San Vittore Olona. Ogni anno vittima di vandalismi, nella notte di oggi, venerdì 20 dicembre 2024, l'ennesimo episodio: ignoti hanno infatti rubato quattro delle statue ossia quelle di Maria, Giuseppe, di un pastore e delle pecore, lasciando unicamente quelle del bue e dell'asinello. I vandali, tra l'altro, devono aver lavorato sodo in quanto quest'anno, l'associazione, aveva fissato le statuine con delle viti.

Le reazioni

"Siamo amareggiati - commentano da Olona Viva - Ogni anno la nostra opera viene presa di mira. Le statuine a volte sono state rotte, altre volte rubate e l'anno scorso qualcuno aveva pure lasciato un coltello. Spiace davvero. Siamo molto arrabbiati e ci domandiamo che gente incivile abita qui in paese. È vergognoso! Siamo veramente stufi e delusi. Per ora non ricompreremo le statuine ma lasceremo il presepe così, senza le quattro statue in modo che tutti possano vedere lo scempio fatto. E magari ci metteremo pure un cartello di 'ringraziamento' per questi folli autori del gesto".

Sul fatto interviene anche Fabrizio Sberna della lista di minoranza Sanvittore SiCura: "Condanno fermamente quanto accaduto e propongo di non sostituire le stature mancanti proprio per evidenziare la presenza di personaggi beceri incuranti delle tradizioni altrui e di apporre un cartello che evidenzia il fatto che con oppure senza statue per la comunità cristiana di San Vittore Olona il Natale è la festa più importante dell’anno. Possono rubarci le statuine ma non ci ruberanno il Natale".

Poi il sindaco Marco Zerboni: "Purtroppo l'impegno dell'associazione Olona Viva, che quest'anno aveva impreziosito la piazza della chiesa con l'allestimento di un meraviglioso presepe, è stato vanificato dal comportamento di qualche ignoto (al momento) sconsiderato che nella notte ha staccato, rompendole, le statue della Madonna, San Giuseppe e un pastore e le ha sottratte indebitamente. Siamo profondamente indignati per questo comportamento irrispettoso verso volontari che si sono prodigati per diffondere l'atmosfera natalizia in paese e condanniamo con forza questo tipo di inqualificabili reati contro il patrimonio e contro il senso religioso del Presepe che offendono il cristianesimo. Son in corso da parte della Polizia Locale le indagini attraverso la visione delle telecamere e ci auguriamo di poter individuare i colpevoli di quella che non può certo considerarsi una marachella".