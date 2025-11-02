Ancora truffe: due anziani raggirati e derubati

Allarme truffe a Cuggiono.

Ancora truffe ai danni degli anziani

Sono stati segnalati tentativi di raggiro ai danni dei cittadini, in particolare anziani e persone sole. Il copione è sempre lo stesso: ignoti si presentano alle abitazioni qualificandosi come tecnici che devono effettuare presunti sopralluoghi o controlli. I falsi operatori suonano ai campanelli sostenendo di dover verificare impianti o strutture domestiche. Si tratta però di una messa in scena orchestrata per introdursi nelle abitazioni e compiere furti o raggiri. Secondo le segnalazioni si tratta di tre uomini di cui uno vestito con una divisa, tipo vigile o carabiniere; si muovono nelle zone periferiche del paese, soprattutto dove ci sono abitazioni isolate, così possono agire indisturbati.

Almeno due i colpi andati a segno

Purtroppo i malfattori sono riusciti a mettere a segno alcuni colpi: in un caso al malcapitato sono stati sottratti tutti i contanti che aveva nella propria abitazione; nell’altro, non trovando soldi, i ladri hanno rubato tutta l’argenteria presente. In entrambi i casi si è trattato di persone anziane e sole in casa. I truffatori l’hanno fatta franca e sono riusciti a dileguarsi.

Le dritte per evitare i raggiri

Le forze dell’ordine invitano i cittadini alla massima prudenza, a non aprire cancelli e porte senza prima aver verificato di chi si tratta; a tenere la porta protetta con paletto o catenella e non fare entrare sconosciuti, anche se indossano uniformi o si presentano come tecnici di enti pubblici. Quando suonano al campanello persone di questo tipo non aprire mai, e per non incorrere in problemi, telefonare al 112 segnalando la presenza di questi individui; oppure chiamare il comando di Polizia Locale allo 02.97241127 per verificare se ci sono tecnici autorizzati ad effettuare controlli sul territorio. Non bisogna mai fidarsi dei tesserini di riconoscimento in quanto sono spesso falsificati dai truffatori. Si raccomanda anche di non accettare numeri di telefono forniti dagli estranei, ma di farsi aiutare da un parente o un vicino di fiducia nella ricerca di quelli ufficiali dei diversi enti.