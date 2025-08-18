Altro blitz di Polizia Locale e Carabinieri: identificate più di 150 persone

DOPO LO SVENTATO RAVE PARTY

Agenti e militari in azione lungo le sponde del fiume, trovate anche persone con sostanze stupefacenti

Turbigo
Altro blitz a Turbigo da parte di Polizia Locale e Carabinieri in località Tre Salti lungo il Ticino a Turbigo.

Altro blitz lungo il Ticino

A pochi giorni dal rave party sventato lungo il Ticino, le Forze dell'ordine sono tornate in azione in località Tre Salti. Nelle scorse ore è stato messo in campo un altro servizio congiunto tra la Polizia Locale di Turbigo e i Carabinieri della Stazione di Castano e del comando della Compagnia di Legnano insieme anche a un operatore del Parco del Ticino. Agenti e militari sono stati impegnati dalle 16 alle prime ore del mattino, con attività di verifica e accertamenti lungo le sponde del fiume e nelle aree limitrofe. Identificate, nel parcheggio, oltre 50 persone, 150 sono state quelle fermate in tutta la zona, alcune di loro trovate in possesso di sostanze stupefacenti e altre bloccate per ubriachezza molesta. Emessi una cinquantina di Fogli di via.

Le parole del sindaco

"Grazie alla nostra Polizia Locale e ai Carabinieri per l’importante lavoro svolto - fa sapere il sindaco Fabrizio Allevi - Come Amministrazione comunale è massima l’attenzione che stiamo portando avanti anche in quella zona. Diverse le segnalazioni che ci sono arrivate e subito ci siamo attivati per dare risposte concrete e puntuali, per prevenire, reprimere e bloccare situazioni che possono danneggiare la tranquillità di quei luoghi e possibili episodi di illegalità diffusa".

